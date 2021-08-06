banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!
Gülben Ergen'den
Gülben Ergen'den "Help Turkey" tepkisi

Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

Antalya’da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Asayiş 06.08.2021, 18:26
Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

Antalya’da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Olay, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında motosikletle pompalı tüfekli kar maskeli 2 şahıs, Sadık Ekin’e ait kuyumcuya geldi. Sadık Ekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi kuyumcu içerisinde etkisiz hale getiren şahıslar, tezgahta bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alarak kayıplara karıştı. Polis, olay sonrası kaçan 2 şahsı arıyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu