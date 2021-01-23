Antalya’da polis memurundan içleri ısıtan davranış

Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bir polis memurunun sokakta kalan bir vatandaşa kumanyasını vermesi, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile devriye gezen polis ekipleri, Palmiye Caddesi üzerindeki Bayındır parkında bir vatandaşı fark etti. Üzerini battaniyeyle örtülü olan kişinin sokakta kalan bir vatandaş olduğunu anlayan polis memuru, arabasından getirdiği kumanyasını ona verdi. Evsiz vatandaşın poşeti geri vermesini kabul etmeyen polis memuru, ’Hadi kendine iyi bak’ diyerek bölgeden ayrıldı.

"Güzel polisimiz"

Görüntüleri sosyal medyada yüz binlerce kişi izleyerek, polisin yaptığı davranış takdir edildi. Bir kullanıcının “Bu güzel abimiz hep burada. O deli yağmurda, soğukta da bu battaniyeyle parktaydı. Mahalleli sürekli yemek vs getiriyor ama coğu zaman kabul etmiyormuş. Çokta güzel üsluplu bir adam, biraz önce bir kadın bir poşet verdi sanırım yiyecekti. Şimdi de güzel polisimiz. Keşke birileri iletişime geçebilse bir şeyler yapılabilse” notuyla paylaştığı görüntülere beğeni yağdı.