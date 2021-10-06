Antalya’da piyasaya sürülmek istenen 8 kilo 800 gram eroin yakalandı

Antalya’da şüpheli 3 şahsın 2 araç ile uyuşturucu sevk edecekleri ihbarı üzerine seyir halinde bulunan 2 araca operasyon yapan ekipler, araçlar içerisinde yaptıkları aramada 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Araçlara yapılan operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın 2 araç ile uyuşturucu madde nakledecekleri yönünde bilgi elde etti. Şahısların nakil edecekleri araçlar ekipler tarafından Aksu-Antalya yolu üzerinde tertibat alınarak durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan aramada B.Ö., F.B. ve C.A.G. isimli şahıslar 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin maddesi ile yakalandı.

Öte yandan araçlara seyir halinde iken yapılan operasyon anları ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli 2 aracın kontrol noktasında bekleyen polisler ile aracı takip eden polislerin önünü keserek durdurduğu görüntülendi. Daha sonra Polis Köpek Eğitim Merkezi tarafından getirilen ‘Çaki’ isimli dedektör köpeğinin aramalara destek verdiği kaydedildi.

Şahıslar olay yerinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.