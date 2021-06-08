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Antalya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Olayda araç içerisinde bulunan anne ve kızı yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 16:14
Antalya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Olayda araç içerisinde bulunan anne ve kızı yaralandı.

Kaza, D400 Karayolu Kumluca Antalya Karayolunun Sarıkavak Mahallesi yakınlarında yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğü bölümde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülşen Bilgen’in kullandığı 07 GTK 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar 112 acil kurtarma hattını aradı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Gülşen Bilgen ve kızı Şadiye Bilgen hafif yaralandı. Yaralılar Kumluca Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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