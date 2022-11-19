Antalya’da motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Kemal Özel’in kullandığı 07 YOB 49 plakalı motosiklet ile Muhammet Taha Karbuğa’nin kullandığı 07 AUR 134 plakalı otomobil pazar pazarı kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Özel’i yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk etti. Otomobil sürücüsü Karbuğa ise ifade vermesi için emniyete götürüldü.