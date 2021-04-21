Antalya’da kumar operasyonu: 7 kişiye 37 bin 702 TL ceza

Antalya’da bir ikamette kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bahse konu olan eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evin içerisinde bulunan 7 şahsa toplamda 37 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kalkan Mahallesi’nde M.İ.isimli şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bahse konu olan eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramada, evde kumar oynayan 7 şahıs yakalandı. Kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden 9 bin 352 TL ve Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan 22 bin 50 TL, maske takmamaktan 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 37 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.