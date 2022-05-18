Antalya’da iş makineli drifte rekor ceza

Antalya’nın Kemer ilçesinde iş makinesiyle drift atan sürücüye 9 bin 125 TL ceza uygulandı, ehliyetine 2 el konuldu ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde, Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi’nde bir sürücü, iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yaptı. Kıvılcımların da çıktığı o anları bölgede bulunan vatandaşlar cep telefonu ile kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde vatandaşların tepki gösterdiği anlar da yer aldı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, yaptığı inceleme sonucu olayı gerçekleştiren kişinin Ö.A. olduğunu belirledi. Vurdumduymaz sürücüye ekipler tarafından 9 bin 125 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu. Ö.A.’ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.