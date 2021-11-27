Antalya’da ekili alanlar ve çilek seraları sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde yağmur ve rüzgar Antalya’nın Aksu ilçesinde etkisini gösterdi, ekili alanlar ve çilek seraları sular altında kaldı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur üreticileri zor durumda bıraktı. Gün içerisinde şiddetini artıran kuvvetli yağmur ve rüzgar, ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı.

Hasat için gün sayarken seraları sular altında kaldı

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde çilek üreticisi Aslan Peker, yıllardır bu bölgede çilek ürettiğini ilk defa seralarının sular altında kaldığını ifade etti. Üretici Aslan Peker, "Yağmur ve rüzgar sabah erken saatlerde başladı öğlen sonuna kadar hiç ara vermedi. Kanallar sularla dolup taşınca seralarımızı su bastı. 12 dekarlık çilek seramızın 6 dekarı sular altında kaldı. Pazartesi günü hasat yapmayı düşünüyorduk. Dekarda 10 bin TL zararımız var” şeklinde konuştu.

“Yağmur ve fırtınadan zarar gören seralardan Nisan ayına kadar hasat yok”

Sular altında kalan yerlerin 5 ay sonra verimli hale geleceğini kaydeden Aslan Peker, "Bu zarar gören seralardaki çilekler Nisan-Mayıs ayı gibi kendini toparlar. Burası için ayrı bir çalışma ve işçilik yapılacak. Fırtına ve yağmurdan sonra Nisan ayına kadar hasat etme şansımız yok” dedi.