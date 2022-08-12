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Antalya’da bir bankanın müdürü rehin alındı

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Asayiş 12.08.2022, 16:23
Antalya’da bir bankanın müdürü rehin alındı

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.

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