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Antalya’da anız yangınında 20 dönüm tarım arazi zarar gördü

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Asayiş 10.06.2021, 14:57
Antalya’da anız yangınında 20 dönüm tarım arazi zarar gördü

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Serik ilçesine bağlı Tekke mahallesi Güpürdüm mevkiinde çıkan anız yangınına Serik Orman İşletme Müdürlüğü Gebiz Şefligi ekipleri, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ile 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 20 dönüm tarım arazisi ile bazı ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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