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Antalya’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Antalya’da, araç kiralama konusuyla ilgili alacak verecek meselesi sebebiyle otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.06.2021, 12:17
Antalya’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Antalya’da, araç kiralama konusuyla ilgili alacak verecek meselesi sebebiyle otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gece Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Işık sisteminde otomobilde bekleyen Mesut Bağdıllı’nın (49) uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bağdıllı, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri alınan ifadeler doğrultusunda olayın şüphelilerinin B.A(21), U.D.(21) belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde maktul ve şüphelilerin arasında araç kiralama konusuyla ilgili alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ve kasten öldürme olayının bu sebeple meydana geldiği tespit edildi
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