Antalya’da 7 ilçede eş zamanlı "Umuma Açık Yer Denetimi ve Yol Uygulaması"

Antalya’nın Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Finike, Kaş, Kemer ve Demre ilçelerinde polis, 65 ekip ve 475 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim ve yol uygulamaları gerçekleştirildi.

Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Finike, Kaş, Kemer ve Demre İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli 65 ekip ve 475 personelin katılımıyla eş zamanlı “Umuma Açık Yer Denetimi ve Yol Uygulaması” gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 161 iş yerini kontrol edilerek toplam 4 bin 380 şahıs incelendi. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi uygulamada yakalanırken, bir işletmeye de kapalı alanda sigara ve alkol kullanmaktan 27 bin 453 TL para cezası uygulandı.

Yol uygulamalarında ise toplam 548 araç denetlendi. Trafik yönünden toplam 49 araca 56 bin 578 lira cezai işlem uygulanırken, 2 araç sürücüsünün ehliyetine el konulup, 3 araç trafikten men edildi.