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Antalya’da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: “Gitti geldi tekrar ısırdı”

Antalya’da sabah 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın, adeta ölümden döndü. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan kadın, “Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım” dedi.

Asayiş 16.01.2022, 16:53 16.01.2022, 19:46

Antalya’da sabah 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın, adeta ölümden döndü. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan kadın, “Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca (45) sabah erken saatlerinde üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Kadına evden çıktığı anda sokak üzerinde kendisinde de oturduğu apartmanın giriş katında bulunan pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin her ikisi kadının bacaklarından tutarak uzun süre bırakmadı. Köpeklerden birisi vatandaşların demir ile vurmasının ardından önce ayrıldı bir süre sonra gelerek yine ısırdı. Kadın vatandaşların yardımı ile köpeklerin elinden kurtarıldı.

2 yıl önce de ısırmış

Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ise taburcu olarak eve gönderildi. Öte yandan, kadının aynı köpekler tarafından 2 yıl önce de aynı tarihlerde saldırıya uğradığı ve aşı olarak tedavi olduğu ifade edildi.

Köpekleri vermek istemedi, görüntü çeken basın mensubunun üzerine yürüdü

Köpeklerin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra şahsı da alarak köpeklere savcılık kararı ile el koymak üzere adrese geldi. Bu sırada köpeklerinin teslim alınmasını istemeyen şahıs polislere uzun süre dil döktü görüntü alan basın mensuplarına ise sürekli hakaret ederek el kol hareketlerinde bulundu.

30 bin TL ceza kesildiği ifade edildi

Öte yandan, köpeklerin uyarılara rağmen kayıt altına alınmadığı öğrenildi. Şahsa ise köpeklerin kayıt altına alınmadığı için yaklaşık olarak 30 bin TL tutarında ceza kesildiği ifade edildi. Köpekler ise uzun uğraşlar sonucunda polis ve Muratpaşa Belediyesi geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Köpeklere burada ömür boyu bakılacağı kaydedildi.

“Gitti geldi tekrar ısırdı”

Öte yandan, köpeklerin saldırısı sonucu hayatının şokunu yaşayan ve yaralanan Öznur Karaca yaşadıklarını şöyle anlattı: “Üniversiteli oğlumu yarıyıl tatili olduğu için sabah otogardan almaya gidiyordum. Apartmandan çıktıktan sonra yola doğru bahçe merdivenlerinden çıkarken iki köpek saldırdı. Isırmaya başladı. Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Sonra apartmandaki komşumuz yardıma geldi. Köpeğe demirle vurdu. Hala üzerime geldi. Komşu da baş edemedi. Sürünerek arabaya doğru gittim ve kendimi arabaya kilitledim. Acımdan duramadım. Polisi aradım. Beni kurtarmalarını istedim. Çok acı çektiğimi söyledim. Lütfen yardım edin dedim. Sonra ambulans geldi ve beni hastaneye götürdü. Saatlerce hastanede kaldım. 4 uzman doktor baktı. Hala kendime gelemiyorum. Bacağımdaki kanama durmuyor. Bacağım ve kalçam komple köpek ısırmaları var”

“Bacağımdan olacağım”

İki yıl önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Karaca, “Köpeğin sahibi sorunlu olduğu için aileme zarar verir düşüncesi ile şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez kendisinden kesiklikle şikayetçiyim. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Hergün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıca bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum.”

“Demir ile vurarak kurtardım”

Kadını kurtaran Behçet Kayran ise “Olay sabah oldu. Ben yatıyordum kalktım. Baktım köpeklerden birisi kadının sağından birisi solundan ısırmış. Ben de aracın bagajında sökü demiri vardı, onu aldım köpeklere vurdum. Bayanı öyle kurtardım. Köpeklerden birisi sonra geldi kadını yine ısırdı. Kadını demirle ancak kurtardım” sözlerine yer verdi.

Mahalle halkı imza topladı

Bir başka kadın ise daha önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. Yaşanılan olayların ardından mahalle halkı bugün imza toplayarak köpeklerin bir daha bırakılmamasını istedi.

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