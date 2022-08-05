Antalya’da 12 yaşındaki bisikletli çocuk minibüs çarpması sonucu yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza; adliye yakınında meydana geldi. Muammer Ö. idaresindeki 07 AVS 062 plakalı yolcu minibüsü, Manavgat Adliyesi karşısına geldiği esnada, önünde bisikletle ilerleyen Berke H.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını minibüsün ön camına çarparak yaralanan 12 yaşındaki çocuğa, ilk müdahale yakınlardaki sağlık ocağında yapıldı. Berke H., sağlık ekibinin gelmesinin ardından tekerlekli sandalye ile ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü. Berke H.’yi birlikte bisiklet sürdüğü arkadaşı bir an bile yalnız bırakmadı.

Kazayı gören vatandaşlar ve minibüs sürücüsü, 2 çocuğun bisikletleriyle yolda ilerlediği sırada tehlikeli bir şekilde sağa sola hareketler yaptığını, adliye önünde yaya geçidine geldiklerinde çocuklardan birisinin aniden direksiyonu kırıp minibüsün önüne fırladığını iddia etti.