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Antalya trafiği havadan denetlendi
ANTALYA'DA HAVADAN DRONE VE HELİKOPTERLE YAPILAN TRAFİK DENETİMİNDE 81 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Asayiş 12.08.2020, 11:34
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Antalya’da havadan drone ve helikopterle yapılan trafik denetiminde 81 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla havadan drone ve helikopter ile denetim yapıldı. Antalya karayolları üzerinde 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan havadan denetimde toplam 81 sürücüye idari para cezası uygulandı.
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