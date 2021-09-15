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Antalya merkezli 22 ilde "Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon

Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ‘garantili bahis’ kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 51 şahıs yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 85 bin TL ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Asayiş 15.09.2021, 15:59
Antalya merkezli 22 ilde "Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon

Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ‘garantili bahis’ kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 51 şahıs yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 85 bin TL ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler neticesinde sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ‘garantili bahis’ kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik olarak düğmeye bastı. Yapılan soruşturma kapsamında ekipler, Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

56 şüpheli şahıs tespit edildi

Yapılan operasyonda 5’i aynı suçlardan tutuklu olduğu tespit edilen toplam 56 şüpheli şahıs tespit edildi. Yakalanan 51 şahıstan 27’si gözaltına alındı. 24 şüpheli şahıs emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Paralara ve dijital malzemeler el konuldu

Operasyonda ele geçirilen 85 bin TL nakit paraya ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.

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