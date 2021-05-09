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Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Asayiş 09.05.2021, 20:44
Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyulu Mahallesi’nde annesi ile tartışan Mustafa Dik (33), sinir krizi geçirerek kendisini odaya kitledi ve evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Dik’in cansız bedenine ulaştı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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