Annesini öldürdü, kafasını balkondan aşağı attı, o anlar kameraya yansıdı

Bağcılar’da psikolojik sorunları olan genç annesinin kafasını kestikten sonra balkondan aşağı attı. O dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan’ın boğazını kesip kafasını camdan aşağıya attı. İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ile Özel Harekat Polisleri geldi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, A.S.’yi yakalayarak gözaltına alındı. Katil zanlısı A.S.’nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gencin annesin kafasını balkondan atma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda ve evlerinin balkonunda bulunan vatandaşların bağırdığı ve şahın kafayı yere attığı görülüyor.