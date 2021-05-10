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Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü yolunda bir otomobilin çarpması sonucu ölen yavru köpeği annesi yol kenarına taşıdı.

Asayiş 10.05.2021, 21:11
Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü yolunda bir otomobilin çarpması sonucu ölen yavru köpeği annesi yol kenarına taşıdı.

Dokuzdeğirmen köyü yolu üzerinde yavru köpek yola fırlayınca bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Yavrusunun öldüğünü gören anne köpek, yavrusunu alarak yol kenarına getirip başında uzun süre bekledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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