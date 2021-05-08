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Ankara’daki fırtına minarenin kubbesini devirdi

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirken bazı evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasara sebep oldu.

Asayiş 08.05.2021, 20:50
Ankara’daki fırtına minarenin kubbesini devirdi

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirken bazı evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasara sebep oldu.

Şereflikoçhisar’da yaşanan kısa süreli kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, ilçedeki Embiya Camii’nin minaresindeki kubbeyi devirdi. İlçedeki evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve ya yaralanma olayının yaşanmaması sevindirdi. Fırtına da ayrıca, Gölbaşı’ndaki bir çiftliğin ahırının çatısının da uçtuğu öğrenildi.
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