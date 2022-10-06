Ankara’da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde telekomünikasyon vericilerinin bulunduğu alanda çıkan otluk yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, telekomünikasyon vericilerinin bulunduğu alanda bir kişinin yaktığı ateş büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.