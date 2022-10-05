Ankara’da trans bireylerin bıçaklı kavgası kanlı bitti

Ankara’nın Çankaya İlçesinde ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Ezgi A. yaralandı.

Olay 23.00 sıralarında Çankaya İlçesi Başçavuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk T.C. trans arkadaşı Ezgi. A’yı bıçakladı ve kapıyı üzerine kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçak darbelerinin ardından yere yığılan Ezgi. A sürüklenerek balkona çıktı ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi A. hastaneye kaldırıldı. Ezgi A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.