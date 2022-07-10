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Başkan Bozkurt’tan su baskını açıklaması, “ Aileler evlerinden tahliye edildi, bir sorunla karşılaşmadık”
Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı.
Asayiş 10.07.2022, 03:45
Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı.
Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu. Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.