Ankara’da otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Kesiktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 06 AFB 242 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 66 ABU 180 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.