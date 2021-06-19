banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi

Ankara’da önlemsiz şekilde terk edilen otomobil kazaya sebebiyet verdi: 4 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobil, bozulduğu için yol kenarına önlemsiz şekilde terk edilen araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 19.06.2021, 21:12
Ankara’da önlemsiz şekilde terk edilen otomobil kazaya sebebiyet verdi: 4 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobil, bozulduğu için yol kenarına önlemsiz şekilde terk edilen araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun yolu Mamak istikametinde Çiğiltepe yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İ. idaresindeki 06 EA 7877 plakalı araç seyir halindeyken, arıza sonucu yol kenarına terk edilmiş şekilde duran 34 AKD 237 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan Mehmet İ. ve yanlarında bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı çevredeki sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı az bulutlu
banner493