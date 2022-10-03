Ankara’da Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

Ankara’da istekte bulunulan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Çankaya ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, A.G., S.S. ve İ.K., müzisyen Onur Şener’den (45) istek şarkıda bulundu. Şener’in istek şarkıyı bilmediğini ifade etmesi üzerine mekan kapanışında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener’e cam bardaklarla saldırdı. Onur Şener, boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alınan A.G., S.S. ve İ.K., Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Adli Muayene Polikliniğinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli A.G. ve İ.K.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak çalıştığı, şüpheli S.S.’nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) Elektronik mühendisi olduğu öğrenildi.