Ankara’da jandarma 12 hırsızlık olayını aydınlattı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haymana, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan, Mamak ve Polatlı İlçelerinde meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerin (JASAT) tarafından Haymana, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan, Mamak ve Polatlı İlçelerinde meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 7 şüpheli şahıs tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlandığı ve 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna Teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca meydana gelen olaylarda 1 şüpheli şahsın daha tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.