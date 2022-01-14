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Ankara’da içinde çocuk olan otomobili çalan şahıs yakalandı
Ankara’da çalışır vaziyette bırakılan otomobili içinde 8 yaşındaki çocukla beraber çalan oto hırsızı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu yakalandı.
Asayiş 14.01.2022, 14:43
Ankara’da çalışır vaziyette bırakılan otomobili içinde 8 yaşındaki çocukla beraber çalan oto hırsızı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu yakalandı.
İki gün önce Ankara’da çalışır vaziyette bırakılan 06 BIG 359 plakalı otomobili içinde 8 yaşındaki çocukla beraber çalan oto hırsızı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, şüpheli H.Y. isimli şahıs, çalıntı 06 BIG 359 plaka sayılı oto içerisinde, aracın üzerinde 06 HD 8550 plaka levhaları takılı vaziyette suçüstü olarak yakalandı.
Konu hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, şahsın Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesi talimatı alındı.