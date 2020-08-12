Ankara’da feci kaza: 1 ölü
ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Parkı önünde meydana geldi. Hasan Dağ (43) kontrolündeki 06 TLG 93 plakalı Lada markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Hüseyin Dağ, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Dağ’ın cansız bedeni, itfaiye erlerince çıkarıldıktan sonra, cenaze aracına yüklendi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Fren izi yok
Kazaya ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin fren izi olmadığı tespit edildi. Sürücünün neden kaza yaptığına ilişkin bilgi ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.
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