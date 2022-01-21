Ankara’da Doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.