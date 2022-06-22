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Ankara’da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Asayiş 22.06.2022, 22:43
Ankara’da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.

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