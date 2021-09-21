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Ankara’da bir kişi su kuyusu yüzünden tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi su kuyusu yüzünden tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Asayiş 21.09.2021, 01:04
Ankara’da bir kişi su kuyusu yüzünden tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi su kuyusu yüzünden tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, geçen Cumartesi günü Sincan’a bağlı Temelli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce su kuyusundan su alma konusunda aralarında tartışma yaşayan Emre Can Bostancı, Alican T., İbrahim T., ve Şükrü T. Temelli Sağlık Ocağı önünde karşılaştı. Otomobilden inen , Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. Emre Can Bostancı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişiden biri yanında bulundurduğu bıçakla Bostancı’yı sol koltuk altından bıçakladı. Bostancı, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı. Bostancı’nın yere yığıldığını gören 3 kişi olay yerinden kaçarken daha sonra jandarmaya gelerek teslim oldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bostancı’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polatlı’da yapılan tedavinin ardından Bostancı, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk babası Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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