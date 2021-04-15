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Ankara’da aracında 2 bin 200 litre atık yağ ile yakalanan şahsa 402 bin 385 lira ceza

ANKARA (İHA) – Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aracında 2 bin 200 litre atık yağ ele geçirilen şahsa 402 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Asayiş 15.04.2021, 12:42
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Ankara’da aracında 2 bin 200 litre atık yağ ile yakalanan şahsa 402 bin 385 lira ceza

ANKARA (İHA) – Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aracında 2 bin 200 litre atık yağ ele geçirilen şahsa 402 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesi Dempa Sanayi Sitesi’nde şüphe üzerine K.Ü’nün kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 2 bin 200 litre lisanssız atık yağ bulundu. Ekipler tarafından K.Ü isimli şahsa 402 bin 385 lira idari para cezası uygulanırken, atık yağlar geri dönüşüm tesisine teslim edildi.
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