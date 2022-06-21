banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!

Ankara’da araca taşlı ve sopalı saldırı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde park halindeki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında araba kullanılmaz hale gelirken, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Asayiş 21.06.2022, 15:53
Ankara’da araca taşlı ve sopalı saldırı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde park halindeki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında araba kullanılmaz hale gelirken, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan saldırıyı çevredekiler kayıt altına aldı. Aracın içinde olan ve darp edilen şahıs yaralandı. Saldırganın uzaklaşmasından sonra yaralı ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olay sonrasında araç sahibinin komşusu Hali Şen olayla ilgili, “Ben namaz kılıyordum. Sonra bir kalabalık oluştu ve sesler gelmeye başladı. Oğlum yanımda oturuyordu. Hemen balkona çıkıp olayı çekmeye başladık. Biz balkona çıktığımızda elinde 1,5 metrelik sopa olan şahıs ön camı kırmıştı bile. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, ’Sen benim 20 yıllık karımsın’ diyerek bağırmaya başladı ve kadın da ’aramızda nikah mı var’ diyerek çığlık atmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
23°
açık