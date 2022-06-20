Ankara’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Ayaş Yolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün olay yerinden kaçtığını iddia eden vatandaş, ”Zaten zor yürüyordu, sarhoştu. Kendisi kayboldu ama aracı burada kaldı” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.