Ankara’da 35 katlı bir binada yangın çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan 35 katlı bir binada demir kesme çalışmaları sırasında plastik malzemelere kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangında can kaybı olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumdaki bir binada çıktı. Edinilen bilgilere göre 35 katlı binada demir kesme çalışması yapıldığı esnada spiral taşından çıkan kıvılcımların etrafta bulunan plastik malzemelere sıçraması sonucunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında can kaybı olmazken binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.