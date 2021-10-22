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Ankara’da 3 kişi yere yatırdıkları husumetlisini öldüresiye dövdü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu grup tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde grubun husumetli olduğu kişiyi yere yatırarak kafasına tekmelerle vurdukları görüldü.

Asayiş 22.10.2021, 01:56
Ankara’da 3 kişi yere yatırdıkları husumetlisini öldüresiye dövdü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu grup tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde grubun husumetli olduğu kişiyi yere yatırarak kafasına tekmelerle vurdukları görüldü.

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre V.B., cadde üzerinde husumetli olduğu Y.A., S.Y. ve H.A, ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.A., S.Y. ve H.A., husumetli olduğu V.B.,’yi dövmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de 3 kişinin hareketsiz yerde yatan V.B.’nin kafasına tekme ile vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralanan V.B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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