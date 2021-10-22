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Ankara’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 22.10.2021, 17:49
Ankara’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 15 - 22 Ekim tarihleri arasında Gölbaşı, Etimesgut ve Bala illerinde yapılan çalışmalar sonucunda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Toplam 90 bin 174 TL para cezası uygulanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği belirtilirken organizatörlüğü yapan 4 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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