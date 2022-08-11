Ankara Jandarmasından 1 haftada 7 farklı hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 2-9 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayında 10 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 2-9 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilen 7 farklı hırsızlık olayında tespit edilen 11 şüpheliden 10’u yakalandı. Kalan 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.