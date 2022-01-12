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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensup
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Asayiş 12.01.2022, 10:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.