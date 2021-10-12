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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş 12.10.2021, 08:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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