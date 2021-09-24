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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Asayiş 24.09.2021, 08:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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