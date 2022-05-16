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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara’da oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara’da oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.
Asayiş 16.05.2022, 08:53
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara’da oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.