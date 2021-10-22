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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu y

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında 15 ilde gözaltı kararı verdi.

Asayiş 22.10.2021, 08:37
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu y

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında 15 ilde gözaltı kararı verdi.

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