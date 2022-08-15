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Ankara Adliyesi’nde tavan çöktü

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.

Asayiş 15.08.2022, 16:35
Ankara Adliyesi’nde tavan çöktü

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü. Yaşanan kazadan sonra adliye personelleri güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.

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