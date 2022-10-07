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Anayolu boks maçına çevirdiler.. Şoförlerin yol verme kavgası kamerada
Bursa’da otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Asayiş 07.10.2022, 08:40
Bursa’da otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer, İlçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.