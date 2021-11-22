Kayseri’de amcası tarafından annesi ve babası öldürülen Yusuf Turhan, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada; beraat eden yengesinin de ceza alması için üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Kayseri’de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan’a 1’i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan’a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Müşteki Yusuf Turhan; yengesi Nejla Turhan’ın beraat etmesine tepki göstererek, "Annemleri kaybettiğim andan bu güne kadar bu bu anı bekliyordum. Ama böyle beklemiyordum. Tamam Yusuf ve Bedirhan ağır bir ceza aldı ama Nejla’nın beraat alması hiç normal değil. Çünkü beni de öldürmeye çalıştılar. Karakola verdiğim ifadenin resmini Nejla çekti. O tandır, o ev, o bağ evi Nejla’nın. Nejla nasıl o bağ evindeki değişikliği fark etmedi? Bunlara benim inanasım gelmiyor. Daha önceden tasarladıkları apaçık ortada. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız. Nejla’nın da ağır bir ceza almasını umuyorum. İnşallah istinaf mahkemesi gerekeni yapar, Nejla da en ağır cezayı alır. Nejla, hiçbir şeyden haberi olmasaydı beni neden öldürmeye çalışsın? Yusuf ile birlikte beni de götürdüler, beni de öldüreceklerdi, beni de ortadan kaldıracaklardı. Cinayetten kesinlikle haberi var ve tasarlayan Nejla’ydı. Belki de babamı Nejla ile Yusuf birlikte öldürdü. Şu an benim bile can güvenliğim yok, çünkü Nejla serbest" dedi.