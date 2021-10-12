banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Amasya’da yangın

Amasya’da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken buzdolabının üstündeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Asayiş 12.10.2021, 14:05
Amasya’da yangın

Amasya’da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken buzdolabının üstündeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü köyüne bağlı Belmebük Mahallesi’nde Mehmet Doğan’a ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Köylüler müdahale etmeye çalıştıkları alevlerin büyümesi üzerine durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Mutfaktaki eşyaların tamamına yakını yanıp kullanılamaz hale geldi. Çalışmaya gittikleri tarladan yangını duyar duymaz evlerine dönen ev sahipleri ise alevlerin söndürülmesini endişeli gözlerle izledi.

Yapılan incelemede ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen buzdolabının üstündeki Kuran-ı Kerimlerin iç kısımlarının alevlerden etkilenmeyip yanmadığı görüldü. Olayı anlatan Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, “Buzdolabı ve tezgah tamamen yanmışken buzdolabının üstünde bulunan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimlerin yanmadığını gördük. Bu durumu hayretle karşıladık” dedi. İtfaiye çavuşu Samet Kurtca da, yanmayan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını karıştırırken çok etkilendiğini söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1