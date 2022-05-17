Amasya’da tarihi Kızlar Sarayı’nda yangın

Amasya’da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Harşena Dağı’nda bulunan Kral Kaya Mezarları’nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı’nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Tüm itfaiye ekiplerinin seferber edildiği söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şu anda soğutma çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda merdiven vasıtasıyla da yukarıyla arkadaşlarımız yangın söndürücüleri çıkardılar. Müdahale ediliyor. İnşallah daha büyük bir olumsuzlukla karşılaşmayacağız. Arkadaşlarımız elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor” diye konuştu.

Alevleri endişeyle izleyen vatandaşlardan Murat Arslan da "Şu an için çok büyük bir faciadan dönüldü. İnşallah bir sıkıntı, sorun olmaz” şeklinde konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.