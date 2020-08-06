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Amasya’da 538 kök Hint keneviri ele geçirildi
AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TAŞOVA İLÇESİNDE 538 KÖK HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 06.08.2020, 16:07
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Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Taşova ilçesinde 538 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre ekipler, Amasya’nın Taşova ilçesi Dutluk mevki Yeşilırmak mezrası civarında kenevir bitkisi ekildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iki farklı alanda toplam 538 kök dikili Hint keneviri, 20 kök ise kırılmış kuru halde Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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